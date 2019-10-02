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Общество

Цифра дня. 145,8 миллиона сомов собрали фонды в школах и детсадах Бишкека

За восемь месяцев общественные фонды в школах и детских садах Бишкека собрали 145 миллионов 815 тысяч сомов. Такие данные приводят в управлении образования мэрии Бишкека.

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В столице работает 107 школ и 38 детских садов.

Родители школьников собрали 107 миллионов 265 тысяч сомов, воспитанников детсадов — 38 миллионов 550 тысяч сомов.

Средний размер ежемесячной доплаты составил от 50 до 600 сомов.

Большую часть средств, собранных родителями, фонды направили на доплату сотрудникам: 59 миллионов 874 тысячи сомов в школах и 19 миллионов 222 тысячи сомов в детских садах. Всего — 79 миллионов 107 тысяч сомов.

При этом на развитие самих учреждений образования направили 26 миллионов 447 тысяч сомов.
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