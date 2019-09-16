Цифра дня. Почти 6,5 тонны мусора собрали за день на пляже в Бостери

Почти 6,5 тонны мусора собрали во время экологической акции на одном из пляжей села Бостери Иссык-Кульской области. Об этом сообщили в представительстве Евросоюза в Кыргызстане.

«В акции участвовало 150 человек — сотрудники представительства ЕС в КР, посольств Германии и Великобритании, системы ООН в Кыргызстане, волонтеры из Бишкека и Иссык-Кульской области. Почти две трети собранного мусора — отходы из стекла и пластика. Они отправлены на вторичную переработку на специальный объект в Балыкчи», — подчеркнули в представительстве Европейского союза.

Акция #EUBeachCleanUp проходит по всему миру по инициативе Евросоюза. В 2018 году подобные мероприятия состоялись в 70 странах мира с участием почти 3 тысяч человек. В 2019-м же акция пройдет почти в 80 государствах.