Цифра дня. 64 тысячи 792 кыргызстанца не смогли въехать в Россию

На июль 2019 года число граждан Кыргызстана, которым ограничен въезд в Россию, достигло 64 тысяч 792 человек. Об этом 24.kg сообщили в Государственной службе миграции.

В списке граждан, которым запрещен въезд на территорию Российской Федерации, находятся в основном лица, нарушившие миграционное законодательство.

Напомним, что в марте 2019 года в преддверии государственного визита президента РФ Владимира Путина в Бишкек российская сторона приняла решение о проведении миграционной амнистии для граждан КР. Более 105 тысяч человек смогли ею воспользоваться, еще 5,5 тысячи вышли из черного списка.