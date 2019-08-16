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Общество

Цифра дня. С начала года в Кыргызстане построили 4,8 тысячи жилых домов

С начала года в Кыргызстане построили 4,8 тысячи индивидуальных жилых домов. Об этом сообщает Национальный статистический комитет.

С января сдано индивидуальных жилых домов общей площадью 551,3 тысячи квадратных метров, что на 15,1 процента больше, чем в январе — июле 2018 года.

Основная доля введенного индивидуального жилья приходится на Ошскую, Джалал-Абадскую и Чуйскую области, а также Бишкек.

По сравнению с прошлым годом ввод в действие индивидуальных жилых домов увеличился во всех регионах, при этом наиболее значительно в Джалал-Абадской области — на 29,5 процента, Оше — на 22,9 процента, Бишкеке — на 17,5 процента, а в Ошской области — на 14,5 процента.
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