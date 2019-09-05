Цифра дня. $120,7 миллиона чистых инвестиций поступило в Кыргызстан за полгода

За первое полугодие 2019 года чистый приток прямых иностранных инвестиций в Кыргызстан составил $120,7 миллиона. Такие данные приводит Национальный статистический комитет.

Отмечается, что за шесть месяцев в Кыргызстан поступило $393,7 миллиона инвестиций. Это на 59,4 процента больше, чем в 2018-м. При этом отмечалось увеличение объемов кредитов, полученных от нерезидентов, а также реинвестированной прибыли.

А вот отток инвестиций сложился в сумме $273 миллиона, увеличившись на 15,5 процента по сравнению с прошлым годом. Это связано с увеличением оттока торговых кредитов и реинвестированной прибыли.