Цифра дня. 500 тысяч пенсионеров освобождены от уплаты налогов в Кыргызстане

Депутаты Кыргызстана обсуждали инициативу Анвара Артыкова об освобождении от уплаты налога на имущество.
Его коллега Искендер Гайпкулов попросил не поддерживать проект закона, отметив, что в республике из 640 тысяч пенсионеров 500 тысяч не платят налоги.
«Если мы еще освободим от налога на имущество, у нас образуется выпадение из бюджета в размере 105 миллионов сомов», — подчеркнул он.
Представители Министерства экономики отметили, что 105 миллионов сомов — это 11,5 процента от собираемых в КР налогов.
Добавим, что 62 процента пенсионеров получают пенсию выше прожиточного минимума, который для этой категории граждан составляет 4 тысячи 224,81 сома.