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Общество

Цифра дня. 500 тысяч пенсионеров освобождены от уплаты налогов в Кыргызстане

Депутаты Кыргызстана обсуждали инициативу Анвара Артыкова об освобождении от уплаты налога на имущество.

Его коллега Искендер Гайпкулов попросил не поддерживать проект закона, отметив, что в республике из 640 тысяч пенсионеров 500 тысяч не платят налоги.

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«Если мы еще освободим от налога на имущество, у нас образуется выпадение из бюджета в размере 105 миллионов сомов», — подчеркнул он.

Представители Министерства экономики отметили, что 105 миллионов сомов — это 11,5 процента от собираемых в КР налогов.

Добавим, что 62 процента пенсионеров получают пенсию выше прожиточного минимума, который для этой категории граждан составляет 4 тысячи 224,81 сома.
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