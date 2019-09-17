19:58
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Цифра дня. 286 миллионов сомов заплатят частным центрам за гемодиализ

На оплату гемодиализных услуг частных центров для больных с хронической почечной недостаточностью V стадии ФОМС планирует потратить в 2020 году 286 миллионов сомов. Такие данные приводятся в проекте бюджета фонда. Документ вынесен на общественное обсуждение.

Читайте по теме
Новый порядок предоставления услуг гемодиализа утвердило правительство
Как отмечается, этих средств хватит 764 пациентам, получающим лечение в 18 частных гемодиализных центрах.

Фактическая потребность для обеспечения льготного гемодиализного лечения на 2020 год составляет 511 миллионов 600 тысяч сомов.

Напомним, в начале сентября правительство утвердило новый порядок организации и осуществления услуг гемодиализа для больных с хронической почечной недостаточностью V стадии за счет средств республиканского бюджета. Пациенты будут получать гемодиализ в одинаковых условиях без сооплаты, то есть они не будут разделены на бюджетную и льготную категорию.

По данным Министерства здравоохранения, в Кыргызстане гемодиализ получают 1 тысяча 508 человек. Бесплатно помощь оказывают 604 пациентам, на льготных условиях — 764. Они оплачивают 550 сомов, оставшиеся 4 тысячи 700 сомов покрывает ФОМС. 112 больных оплачивают услугу в полном объеме — от 5 тысяч 250 сомов и выше.
Ссылка:
просмотров: 163
Версия для печати
Материалы по теме
Цифра дня. Почти 6,5 тонны мусора собрали за день на пляже в Бостери
Цифра дня. 500 тысяч пенсионеров освобождены от уплаты налогов в Кыргызстане
Цифра дня. 115 месторождений пресных подземных вод разведано в Кыргызстане
Цифра дня. $120,7 миллиона чистых инвестиций поступило в Кыргызстан за полгода
Новый порядок предоставления услуг гемодиализа утвердило правительство
Об утверждении Порядка организации и осуществления услуг гемодиализа
Цифра дня. 42 тысячи 500 кыргызстанцев получают компенсации взамен льгот
Цифра дня. 64 тысячи 792 кыргызстанца не смогли въехать в Россию
Больные с почечной недостаточностью больше не будут привязаны к одному центру
Цифра дня. С начала года в Кыргызстане построили 4,8 тысячи жилых домов
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане назвали самых злостных нарушителей Правил дорожного движения В Кыргызстане назвали самых злостных нарушителей Правил дорожного движения
Зачем? Бишкекчане прошлись полуголыми по&nbsp;торговому центру и&nbsp;вызвали гнев Зачем? Бишкекчане прошлись полуголыми по торговому центру и вызвали гнев
Самба, румба, ла-ла-ла. Бек Борбиев впервые записал песню на&nbsp;русском языке Самба, румба, ла-ла-ла. Бек Борбиев впервые записал песню на русском языке
Дело Атамбаева. Бывшего президента страны возмущает беззаконие Дело Атамбаева. Бывшего президента страны возмущает беззаконие
Бизнес
Новые &laquo;Галактики&raquo; теперь в&nbsp;O!Store Новые «Галактики» теперь в O!Store
Оплачивайте коммунальные услуги в&nbsp;MegaPay, и&nbsp;на&nbsp;это есть пять причин Оплачивайте коммунальные услуги в MegaPay, и на это есть пять причин
Новосибирские инновации идут в&nbsp;Кыргызстан Новосибирские инновации идут в Кыргызстан
Генерал-майору авиации Кубанычбеку Орузбаеву исполнилось 70&nbsp;лет Генерал-майору авиации Кубанычбеку Орузбаеву исполнилось 70 лет