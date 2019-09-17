Цифра дня. 286 миллионов сомов заплатят частным центрам за гемодиализ

На оплату гемодиализных услуг частных центров для больных с хронической почечной недостаточностью V стадии ФОМС планирует потратить в 2020 году 286 миллионов сомов. Такие данные приводятся в проекте бюджета фонда. Документ вынесен на общественное обсуждение.

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Как отмечается, этих средств хватит 764 пациентам, получающим лечение в 18 частных гемодиализных центрах.

Фактическая потребность для обеспечения льготного гемодиализного лечения на 2020 год составляет 511 миллионов 600 тысяч сомов.

Напомним, в начале сентября правительство утвердило новый порядок организации и осуществления услуг гемодиализа для больных с хронической почечной недостаточностью V стадии за счет средств республиканского бюджета. Пациенты будут получать гемодиализ в одинаковых условиях без сооплаты, то есть они не будут разделены на бюджетную и льготную категорию.

По данным Министерства здравоохранения, в Кыргызстане гемодиализ получают 1 тысяча 508 человек. Бесплатно помощь оказывают 604 пациентам, на льготных условиях — 764. Они оплачивают 550 сомов, оставшиеся 4 тысячи 700 сомов покрывает ФОМС. 112 больных оплачивают услугу в полном объеме — от 5 тысяч 250 сомов и выше.