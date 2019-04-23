Партия «Ата Мекен» проведет митинг 3 мая

Лидер парламентской фракции «Ата Мекен» Алмамбет Шыкмаматов заявил 24.kg, что социалисты соберутся на митинг 3 мая.

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По его словам, сторонники председателя партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева и экс-главы МЧС Дуйшенкула Чотонова проведут акцию у здания Верховного суда на Старой площади в день, когда судейская коллегия должна принять решение: направлять ли на пересмотр уголовное дело политиков.

Кроме того, атамекеновцы намерены добиваться от Генпрокуратуры удовлетворения ходатайства адвокатов Текебаева и Чотонова о пересмотре фабулы уголовного дела по вновь открывшимся обстоятельствам.

Коллегия Верховного суда сегодня должна была рассмотреть по новым обстоятельствам уголовное дело Омурбека Текебаева и Дуйшенкула Чотонова. Однако процесс не состоялся в связи с тем, что прокурор не ознакомился с материалами уголовного дела. Они получили по восемь лет тюрьмы с конфискацией имущества. Суды всех инстанций также признали их виновными по статье «Коррупция» УК КР.