21:27
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Вышедших замуж за иностранцев узбекистанок возьмут на специальный учет

Вышедших замуж за иностранцев гражданок Узбекистана включат в специальный список, чтобы в дальнейшем с ними можно было связаться и узнать об условиях их жизни. Об этом сообщила «Фергана» со ссылкой на Комитет женщин республики.

Пока составлен список жительниц Наманганской области, выехавших за рубеж в качестве невест и жен иностранцев. В скором времени в реестр внесут и уроженок других регионов Узбекистана. В этом Комитету женщин поможет МИД.

Поводом для составления списка стали участившиеся случаи недовольства узбекистанок мужьями-иностранцами.

В частности, несколько вышедших замуж за китайцев женщин сообщили о фактах домашнего насилия со стороны супругов. Одна из них рассказала, что муж не выпускал ее из дома на протяжении семи месяцев, угрожал убить, если она обратится в посольство или полицию, избивал. Кроме того, по словам девушки, ей принудительно вводили инъекции, чтобы она забеременела. Супруг требовал родить ему ребенка или вернуть деньги, потраченные во время совместной жизни.

По данным узбекского МИД, в настоящее время в Китае живут десятки узбекистанок, которые подвергаются физическому насилию со стороны мужей-иностранцев.
Ссылка:
просмотров: 674
Версия для печати
Материалы по теме
Узбекистан возобновил экспорт автомобилей в Кыргызстан
«Яндекс» привлекут к ускорению интернета в Узбекистане
В Кыргызстане насилие совершается в каждой третьей семье
В Джалал-Абаде мать держала дочь на цепи. Девочке удалось сбежать
В Узбекистане запретили давать сдачу жвачкой и спичками
Товарооборот между Кыргызстаном и Узбекистаном вырос до $325 миллионов
Узбекистан отменяет «выездные визы» и тестирует ID-карты
В Жогорку Кенеше обеспокоились ростом числа мигрантов из Узбекистана
Узбекские чиновники получили более $20 миллионов взяток от трудовых мигрантов
Узбекистан приступил к разминированию границы с Таджикистаном
Популярные новости
В&nbsp;жилых массивах Бишкека под снос попадает более 2,7 тысячи домов В жилых массивах Бишкека под снос попадает более 2,7 тысячи домов
Неделя-24. Как у&nbsp;Атамбаева &laquo;отжимают&raquo; СДПК и&nbsp;что привез Жээнбеков из&nbsp;Германии Неделя-24. Как у Атамбаева «отжимают» СДПК и что привез Жээнбеков из Германии
До&nbsp;$1&nbsp;тысячи требуют в&nbsp;школах Бишкека за&nbsp;поступление в&nbsp;первый класс До $1 тысячи требуют в школах Бишкека за поступление в первый класс
Члены СДПК Алмазбека Атамбаева митингуют у&nbsp;здания Минюста Члены СДПК Алмазбека Атамбаева митингуют у здания Минюста
Бизнес
В&nbsp;первом квартале 2019 года ОАО &laquo;МАМ&raquo; обслужило более 795 тысяч пассажиров В первом квартале 2019 года ОАО «МАМ» обслужило более 795 тысяч пассажиров
Оператор&nbsp;О! подвел итоги первого телекоммуникационного форума в&nbsp;Оше Оператор О! подвел итоги первого телекоммуникационного форума в Оше
О! представил пилотный инновационный проект на&nbsp;телекоммуникационном форуме О! представил пилотный инновационный проект на телекоммуникационном форуме
Акция aitv: подключи телевидение и&nbsp;получи 1&nbsp;500 сомов на&nbsp;баланс Акция aitv: подключи телевидение и получи 1 500 сомов на баланс