Вышедших замуж за иностранцев узбекистанок возьмут на специальный учет

Вышедших замуж за иностранцев гражданок Узбекистана включат в специальный список, чтобы в дальнейшем с ними можно было связаться и узнать об условиях их жизни. Об этом сообщила «Фергана» со ссылкой на Комитет женщин республики.

Пока составлен список жительниц Наманганской области, выехавших за рубеж в качестве невест и жен иностранцев. В скором времени в реестр внесут и уроженок других регионов Узбекистана. В этом Комитету женщин поможет МИД.

Поводом для составления списка стали участившиеся случаи недовольства узбекистанок мужьями-иностранцами.

В частности, несколько вышедших замуж за китайцев женщин сообщили о фактах домашнего насилия со стороны супругов. Одна из них рассказала, что муж не выпускал ее из дома на протяжении семи месяцев, угрожал убить, если она обратится в посольство или полицию, избивал. Кроме того, по словам девушки, ей принудительно вводили инъекции, чтобы она забеременела. Супруг требовал родить ему ребенка или вернуть деньги, потраченные во время совместной жизни.

По данным узбекского МИД, в настоящее время в Китае живут десятки узбекистанок, которые подвергаются физическому насилию со стороны мужей-иностранцев.