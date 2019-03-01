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Общество
Сюжет: Безопасный город (209)

«Безопасный город». Водителей интересует, как проезжать перекресток с допсекцией

Водителей интересует, как проезжать перекресток с допсекцией светофора. Об этом они сообщили 24.kg.

«При основном зеленом могу ли я проехать за стоп-линию и ждать поворота налево, причем поворачивать при отсутствии встречного движения? Из-за камер на таких светофорах создаются пробки. Затруднения можно встретить на Жибек Жолу — Курманджан Датки, Чуй — Курманджан Датки, Фрунзе — Абдрахманова, Салиевой — Курманджан Датки и на других крупных перекрестках, где светофоры с дополнительными секциями налево или направо», — отмечает читатель.

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В ГУОБДД МВД пояснили, что по Правилам дорожного движения при повороте налево или направо водитель обязан уступить дорогу пешеходам и велосипедистам, а при повороте налево или развороте по зеленому сигналу светофора — автомобилям, движущимся со встречного направления. Допускается одновременный поворот встречных машин в одном направлении при наличии двух и более полос.

Следовательно, водитель может повернуть налево на основной сигнал светофора, не дожидаясь, когда загорится дополнительная секция, если он не создает помех пешеходам и встречному движению.
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