«Безопасный город». На проблемных перекрестках установили допсекции светофоров

Мэрия Бишкека завершила работу по установке дополнительных секций в рамках проекта «Безопасный город». Об этом сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Дополнительные дорожные знаки и секции светофорных объектов установили на следующих перекрестках:

— 7 Апреля — М.Горького (дополнительная секция, поворот налево, с севера на юг, 4 полосы);

— Курманджан Датки — Чуй (передвинуты светофоры, увеличено время работы дополнительных секций);

— Чуй — Фучика (поворот со второй полосы налево, с запада на восток).

Для разгрузки движения на западной стороне улицы Исанова, между проспектом Чуй и Киевской, установлен знак «Остановка запрещена».

На перекрестке проспекта Чуй и улицы Фучика устранена вторая стоп-линия.

В мэрии добавили, что в первой декаде марта начнется второй этап проекта. В его рамках приведут в соответствие с ГОСТом еще девять городских перекрестков:

— пересечение улиц Боконбаева — Манаса;

— пересечение проспекта Чуй — Манаса;

— пересечение проспекта Чуй — Павлова;

— пересечение проспекта Жибек Жолу — Манаса;

— пересечение улиц Махатмы Ганди — Боталиева;

— пересечение проспекта Жибек Жолу — Курманджан Датки;

— пересечение улиц Ахунбаева — Байтика Баатыра;

— пересечение проспекта Чуй — Абдрахманова;

— пересечение улиц Байтика Баатыра — М.Горького.