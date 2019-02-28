«Безопасный город». За что ГКНБ будет получать 5 процентов от собранных штрафов

Читателей 24.kg интересует, за что ГКНБ будет получать пять процентов от собранных штрафов.

Премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгагиев утвердил порядок формирования и использования сумм штрафов, взысканных за совершение нарушений ПДД, зафиксированных камерами в рамках реализации проекта «Безопасный город».

Согласно приложению, ГУОБДД МВД совместно с Министерством финансов будет составляться акт сверки в разрезе каждого АПК фактически поступивших денежных средств на счет ежемесячно до 7 числа.

Минфин будет выделять деньги Государственному комитету информационных технологий и связи для расчета с подрядчиками и техническим оператором за сопровождение и АИС «Безопасный город». ГУОБДД МВД получит часть денег для оплаты почтовых услуг.

ГКНБ причитается 5 процентов на создание, обновление и содержание резервного центра обработки данных, 15 процентов — ГУОБДД на содержание Центра мониторинга и совершенствования процессов администрирования и улучшения собираемости.

Напомним, органы МСУ получат 25 процентов на затраты, связанные с приведением в надлежащее состояние элементов дорожной инфраструктуры, в том числе перекрестков и мобильных систем, где предусматривается установка стационарных АПК.

Остаток средств переведут в бюджет.