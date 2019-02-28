21:14
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Безопасный город (205)

«Безопасный город». За что ГКНБ будет получать 5 процентов от собранных штрафов

Читателей 24.kg интересует, за что ГКНБ будет получать пять процентов от собранных штрафов.

Премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгагиев утвердил порядок формирования и использования сумм штрафов, взысканных за совершение нарушений ПДД, зафиксированных камерами в рамках реализации проекта «Безопасный город».

Читайте по теме
«Безопасный город». «Письма счастья» пока не будут отправлять водителям

Согласно приложению, ГУОБДД МВД совместно с Министерством финансов будет составляться акт сверки в разрезе каждого АПК фактически поступивших денежных средств на счет ежемесячно до 7 числа.

Минфин будет выделять деньги Государственному комитету информационных технологий и связи для расчета с подрядчиками и техническим оператором за сопровождение и АИС «Безопасный город». ГУОБДД МВД получит часть денег для оплаты почтовых услуг.

ГКНБ причитается 5 процентов на создание, обновление и содержание резервного центра обработки данных, 15 процентов — ГУОБДД на содержание Центра мониторинга и совершенствования процессов администрирования и улучшения собираемости.

Напомним, органы МСУ получат 25 процентов на затраты, связанные с приведением в надлежащее состояние элементов дорожной инфраструктуры, в том числе перекрестков и мобильных систем, где предусматривается установка стационарных АПК.

Остаток средств переведут в бюджет.
Ссылка:
просмотров: 326
Версия для печати
Материалы по теме
Об утверждении порядка формирования и использования штрафов за нарушение ПДД
Это важно знать. Правила установки передвижных камер «Безопасного города»
«Безопасный город». Камеры в рамках второго этапа начнут работать с 12 марта
«Безопасный город». На проблемных перекрестках установили допсекции светофоров
«Безопасный город». Водители не могут решить, нужен ли поворот со второй полосы
«Безопасный город». Милиция будет следить за сохранностью камер
«Безопасный город». «Письма счастья» пока не будут отправлять водителям
Похищение камеры «Безопасного города». Один из задержанных — сотрудник милиции
«Безопасный город». Сохранность передвижных камер обеспечивает «Вега»
В пригороде Бишкека злоумышленник пытался унести камеру «Безопасного города»
Популярные новости
Жители Кара-Суйского района пожаловались Владимиру Путину на&nbsp;беспредел чиновника Жители Кара-Суйского района пожаловались Владимиру Путину на беспредел чиновника
США вернут Кыргызстану украденные Курманбеком Бакиевым активы США вернут Кыргызстану украденные Курманбеком Бакиевым активы
Мыли туалеты. Бывшие ученики &laquo;Себата&raquo; рассказали об&nbsp;ужасных условиях в&nbsp;лицее Мыли туалеты. Бывшие ученики «Себата» рассказали об ужасных условиях в лицее
Неделя-24. Новый иск Алмазбека Атамбаева и&nbsp;рейтинг доверия Сооронбая Жээнбекова Неделя-24. Новый иск Алмазбека Атамбаева и рейтинг доверия Сооронбая Жээнбекова
Бизнес
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; строит газопровод-отвод &laquo;Бишкек&nbsp;&mdash; Кант&nbsp;&mdash; Токмок&raquo; «Газпром Кыргызстан» строит газопровод-отвод «Бишкек — Кант — Токмок»
Сеть 4G&nbsp;LTE от&nbsp;О! охватила новые территории Баткенской области Сеть 4G LTE от О! охватила новые территории Баткенской области
Электронный кошелек &laquo;Илбирс&raquo; от&nbsp;БТА Банка Электронный кошелек «Илбирс» от БТА Банка
Кыргызтелеком: Звоните с&nbsp;домашнего телефона и&nbsp;общайтесь внутри области бесплатно Кыргызтелеком: Звоните с домашнего телефона и общайтесь внутри области бесплатно