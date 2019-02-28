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Общество

Для увеличения экспорта картофеля. Правительство сделало скидки на перевозку

Грузоотправителям предоставлена 60-процентная скидка на тарифы и 50-процентная на дополнительные услуги по перевозке железнодорожным транспортом картофеля, предназначенного для экспорта. Соответствующее решение подписал премьер-министр Кыргызстана Мухаммедкалый Абылгазиев.

Отмечается, что скидки будут действовать до 1 мая 2019 года. Решение принято для продвижения экспорта сельскохозяйственной продукции и оказания господдержки сельскохозяйственным товаропроизводителям.

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Госпредприятию «Национальная компания «Кыргыз темир жолу» надлежит сформировать на основании заявок грузоотправителей план отправки картофеля, предназначенного для экспорта, а принять меры по обеспечению своевременной выгрузки экспортируемого картофеля из вагонов для обеспечения своевременной подачи вагонов под погрузку в республике.

Одновременно с этим грузополучателям и грузоотправителям рекомендовано своевременно осуществлять выгрузку экспортируемого картофеля из вагонов для обеспечения своевременной подачи вагонов под погрузку.
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