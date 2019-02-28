12:05
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Минсельхоз обещает продать весь картофель фермеров до нового урожая

До нового урожая остаток картофеля прошлого года будет продан. Об этом на встрече с фермерами заявил министр сельского хозяйства КР Нурбек Мурашев.

Читайте по теме
Запрет Казахстаном экспорта продуктов из Кыргызстана нарушил правила ЕАЭС

По его данным, в стране на сегодня осталось 66 тысяч тонн картофеля.

«Цена в этом году низкая не только у нас. Например, в Казахстане и Пакистане тоже невысокая. Думаю, до появления нового картофеля весь старый урожай мы продадим. В марте решим проблемы с экспортом», — пообещал министр.

Нурбек Мурашев сообщил, что по договоренности с Узбекистаном представители десяти компаний приехали в Кыргызстан для закупки картофеля.

Читайте по теме
Казахстан хочет взять под видеоконтроль два водохранилища Кыргызстана

«С четверыми из них я лично встретился. Сложность в том, что нет готовой упакованной продукции. Поэтому мы хотим попросить фермеров сортировать и подготовить картофель к продаже», — сказал он.

Узбекские предприниматели готовы купить 5 тысяч тонн картофеля. Кроме этого, Азербайджан запросил 600 тонн на пробу.
Ссылка:
просмотров: 128
Версия для печати
Материалы по теме
Казахстан не комментирует заявление Кыргызстана о нарушении правил ЕАЭС
Дословно. Министр сельского хозяйства Нурбек Мурашев
Минсельхоз Кыргызстана сомневается в обоснованности претензий Казахстана
Кыргызстан начал экспортировать картофель в Туркменистан
Минсельхоз не рекомендует сажать много картофеля, пшеницы и сахарной свеклы
Министр сельского хозяйства не пришел на пресс-конференцию. Собирается в Ташкент
Никаких проблем. Кыргызстан и Узбекистан решили картофельный вопрос
Запрет снят. Кыргызский картофель начали поставлять в Узбекистан
Экспорт картофеля. Кыргызские производители встретятся с узбекскими импортерами
Закон об органическом сельском хозяйстве назвали декларативным
Популярные новости
Жители Кара-Суйского района пожаловались Владимиру Путину на&nbsp;беспредел чиновника Жители Кара-Суйского района пожаловались Владимиру Путину на беспредел чиновника
США вернут Кыргызстану украденные Курманбеком Бакиевым активы США вернут Кыргызстану украденные Курманбеком Бакиевым активы
Мыли туалеты. Бывшие ученики &laquo;Себата&raquo; рассказали об&nbsp;ужасных условиях в&nbsp;лицее Мыли туалеты. Бывшие ученики «Себата» рассказали об ужасных условиях в лицее
Неделя-24. Новый иск Алмазбека Атамбаева и&nbsp;рейтинг доверия Сооронбая Жээнбекова Неделя-24. Новый иск Алмазбека Атамбаева и рейтинг доверия Сооронбая Жээнбекова
Бизнес
Электронный кошелек &laquo;Илбирс&raquo; от&nbsp;БТА Банка Электронный кошелек «Илбирс» от БТА Банка
Кыргызтелеком: Звоните с&nbsp;домашнего телефона и&nbsp;общайтесь внутри области бесплатно Кыргызтелеком: Звоните с домашнего телефона и общайтесь внутри области бесплатно
MegaCom участвует в&nbsp;Mobile World Congress&nbsp;&mdash; 2019&nbsp;в Барселоне MegaCom участвует в Mobile World Congress — 2019 в Барселоне
Теперь оплата банковскими картами в&nbsp;приложении &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; без комиссии! Теперь оплата банковскими картами в приложении «Мой О!» без комиссии!