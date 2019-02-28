Минсельхоз обещает продать весь картофель фермеров до нового урожая

До нового урожая остаток картофеля прошлого года будет продан. Об этом на встрече с фермерами заявил министр сельского хозяйства КР Нурбек Мурашев.

Читайте по теме Запрет Казахстаном экспорта продуктов из Кыргызстана нарушил правила ЕАЭС

По его данным, в стране на сегодня осталось 66 тысяч тонн картофеля.

«Цена в этом году низкая не только у нас. Например, в Казахстане и Пакистане тоже невысокая. Думаю, до появления нового картофеля весь старый урожай мы продадим. В марте решим проблемы с экспортом», — пообещал министр.

Нурбек Мурашев сообщил, что по договоренности с Узбекистаном представители десяти компаний приехали в Кыргызстан для закупки картофеля.

Читайте по теме Казахстан хочет взять под видеоконтроль два водохранилища Кыргызстана

«С четверыми из них я лично встретился. Сложность в том, что нет готовой упакованной продукции. Поэтому мы хотим попросить фермеров сортировать и подготовить картофель к продаже», — сказал он.

Узбекские предприниматели готовы купить 5 тысяч тонн картофеля. Кроме этого, Азербайджан запросил 600 тонн на пробу.