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Общество

Алкозависимых много. В ЖК предлагают запретить ввоз слабоалкогольных напитков

Депутат Жогорку Кенеша Айнуру Алтыбаева озаботилась увеличением в Кыргызстане алкозависимых людей. Об этом она заявила сегодня на заседании.

По мнению нардепа, ситуацию можно исправить повышением стоимости акцизных марок и запретом на ввоз слабоалкогольных напитков.

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«Данные показывают, что в стране увеличилось число алкозависимых, людей с алкогольными психозами. В 2018 году количество проданных марок выросло на 25 процентов, но отследить реальный объем продаваемого алкоголя невозможно — около 70 процентов продукции реализуется нелегально», — сказала Айнуру Алтыбаева.

Она добавила, что увеличивается потребление слабоалкогольных напитков среди детей.

«Надо вообще запретить ввоз «Редбула», «Ягуара», повысить акциз. Это может сделать правительство своим постановлением», — отметила депутат.

Айнуру Алтыбаева сообщила, что если не бороться с употреблением алкоголя, то это может стать национальным бедствием.
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