Алкозависимых много. В ЖК предлагают запретить ввоз слабоалкогольных напитков

Депутат Жогорку Кенеша Айнуру Алтыбаева озаботилась увеличением в Кыргызстане алкозависимых людей. Об этом она заявила сегодня на заседании.
По мнению нардепа, ситуацию можно исправить повышением стоимости акцизных марок и запретом на ввоз слабоалкогольных напитков.
Она добавила, что увеличивается потребление слабоалкогольных напитков среди детей.
«Надо вообще запретить ввоз «Редбула», «Ягуара», повысить акциз. Это может сделать правительство своим постановлением», — отметила депутат.
Айнуру Алтыбаева сообщила, что если не бороться с употреблением алкоголя, то это может стать национальным бедствием.