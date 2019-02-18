Цифра дня. 33 тысячи 863 человека в Кыргызстане страдают алкоголизмом

В Кыргызстане 33 тысячи 863 человека страдают алкогольной зависимостью. Об этом 24.kg сообщили в Республиканском центре наркологии.

По его информации, таковы данные за 2018-й. За два года число алкозависимых, согласно официальной статистике, немного возросло.

В 2017 году людей, подверженных тяге к алкоголю, насчитывалось 33 тысячи 844 человека.

В Бишкеке официально зарегистрированы и состояли на учете 3 тысячи 161 человек с алкогольной зависимостью. «Получается, что в среднем ежегодно число алкозависимых возрастает на 100 человек», — пояснили в РЦН.

Отмечается, что в то же время число наркоманов сократилось на 20,7 процента.