19:27
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Цифра дня. 33 тысячи 863 человека в Кыргызстане страдают алкоголизмом

В Кыргызстане 33 тысячи 863 человека страдают алкогольной зависимостью. Об этом 24.kg сообщили в Республиканском центре наркологии.

По его информации, таковы данные за 2018-й. За два года число алкозависимых, согласно официальной статистике, немного возросло. 

В 2017 году людей, подверженных тяге к алкоголю, насчитывалось 33 тысячи 844 человека.

В Бишкеке официально зарегистрированы и состояли на учете 3 тысячи 161 человек с алкогольной зависимостью. «Получается, что в среднем ежегодно число алкозависимых возрастает на 100 человек», — пояснили в РЦН.

Отмечается, что в то же время число наркоманов сократилось на 20,7 процента.
Ссылка:
просмотров: 102
Версия для печати
Материалы по теме
В Кара-Балте милиционеры забрали у пьющей матери пятимесячного ребенка
В Кыргызстане растут женский алкоголизм и подростковая токсикомания
Я алкоголик. И я счастлив
Дело работника наркологии, забившего насмерть пациента, передали в суд
Популярные новости
&laquo;Безопасный город&raquo;. Проверить штрафы можно и&nbsp;через мобильное приложение «Безопасный город». Проверить штрафы можно и через мобильное приложение
&laquo;Безопасный город&raquo;. Водители замазывают госномера автомашин грязью «Безопасный город». Водители замазывают госномера автомашин грязью
Освобождение Мурата Суталинова. Консилиум подтвердил рак последней стадии Освобождение Мурата Суталинова. Консилиум подтвердил рак последней стадии
Дело Омурбека Текебаева направлено на&nbsp;пересмотр Дело Омурбека Текебаева направлено на пересмотр
Бизнес
ОСМП (QIWI): Благодарим клиентов за&nbsp;доверие к&nbsp;нашим продуктам ОСМП (QIWI): Благодарим клиентов за доверие к нашим продуктам
Найди свою половинку c&nbsp;помощью бесплатного сервиса JANYM от&nbsp;MegaCom Найди свою половинку c помощью бесплатного сервиса JANYM от MegaCom
Самосвалы, автокраны, &laquo;аварийки&raquo;. &laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; обновил автопарк Самосвалы, автокраны, «аварийки». «Газпром Кыргызстан» обновил автопарк
Мобильный банкинг &laquo;BTA24&raquo;: меняем жизнь к&nbsp;лучшему Мобильный банкинг «BTA24»: меняем жизнь к лучшему