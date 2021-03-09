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Власть

Депутат считает, что запрет на продажу энергетиков нарушает права человека

Запрет на продажу энергетиков противоречит нормам о защите прав человека. Об этом на заседании комитета Жогорку Кенеша по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию заявил депутат Эрмамат Тагаев.

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Он предложил регулировать реализацию тонизирующих безалкогольных и слабоалкогольных напитков путем повышения стоимости акцизного налога.

«Надо поднять цену на энергетики, тогда молодежь перейдет на пиво. А запрет нарушает права человека», — считает Эрмамат Тагаев.

Автор законопроекта, предлагающий запрет на реализацию энергетиков, Айнура Алтыбаева отметила, что Кыргызстан не сможет без согласия стран — партнеров ЕАЭС поднять акцизные налоги.

«Если это противоречит правам человека, тогда давайте разрешим и наркотики. Государство именно такими механизмами регулирует свою политику в разных сферах», — ответила нардеп.

Депутат Кожобек Рыспаев выразил обеспокоенность, что в случае введения запрета начнется подпольная продажа напитков.
Ссылка: https://24.kg/vlast/185821/
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