Депутат считает, что запрет на продажу энергетиков нарушает права человека

Запрет на продажу энергетиков противоречит нормам о защите прав человека. Об этом на заседании комитета Жогорку Кенеша по топливно-энергетическому комплексу и недропользованию заявил депутат Эрмамат Тагаев.
Он предложил регулировать реализацию тонизирующих безалкогольных и слабоалкогольных напитков путем повышения стоимости акцизного налога.
«Надо поднять цену на энергетики, тогда молодежь перейдет на пиво. А запрет нарушает права человека», — считает Эрмамат Тагаев.
Автор законопроекта, предлагающий запрет на реализацию энергетиков, Айнура Алтыбаева отметила, что Кыргызстан не сможет без согласия стран — партнеров ЕАЭС поднять акцизные налоги.
«Если это противоречит правам человека, тогда давайте разрешим и наркотики. Государство именно такими механизмами регулирует свою политику в разных сферах», — ответила нардеп.
Депутат Кожобек Рыспаев выразил обеспокоенность, что в случае введения запрета начнется подпольная продажа напитков.