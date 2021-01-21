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Происшествия

Алкоголизм лишил 27-летнюю мать детей. Они переданы на попечение государства

В Оше 27-летняя мать из-за алкоголизма лишилась троих дочерей. Их передали на попечение государства. Об этом 24.kg рассказали в УВД города.

По его данным, накануне сотрудники милиции посетили 27-летнюю женщину, находящуюся в тяжелых жизненных условиях.

«Из-за того, что женщина злоупотребляла спиртными напитками, несколько лет назад органы опеки изъяли у нее старшую дочь. Недавно у нее забрали еще двух дочерей: одной из них шесть месяцев, другой 3,5 года. Матери был дан испытательный срок. За это время она не исправилась. Чистота и порядок в доме не соблюдаются, санитарные нормы нарушены. Городская комиссия по делам детей, учитывая условия проживания, а также злоупотребление матерью алкоголем, вынесла решение оставить двух дочерей на попечении государства», — рассказали в УВД.

Сотрудники милиции убедили женщину пройти лечение от алкоголизма и получить помощь психолога.

УВД Оша
Фото УВД Оша. Условия, в которых жила женщина

Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/180650/
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