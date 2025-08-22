11:13
Международный семейный слет трезвости и здоровья прошел в Кыргызстане

Международный семейный слет трезвости и здоровья прошел в Кыргызстане. Об этом сообщает Бишкекская и Кыргызстанская епархия.

Отмечается, что уже традиционно мероприятие проходит в одном из живописнейших мест Центральной Азии, «объединяя людей, стремящихся к сохранению традиционных семейных ценностей и здорового образа жизни».

Работа была организована по нескольким направлениям: просветительские/тематические лекции; интерактив с молодежью; консультации специалистов; духовные беседы; активный отдых/паломничество, и объединила участников из России, Казахстана, Узбекистана. Среди них спикеры, священники и специалисты-психологи, говорится в сообщении.

«Мы с вами знаем о том, что любовь — это жертва, и в любом целенаправленном процессе нужна целеустремленность, нужно умение отвергать второстепенное и выбирать важное. Поэтому путь трезвости, воздержания, сбережения себя от зависимости — это путь не только земного благополучия, это путь спасения», — сказал участникам Епископ Бишкекский и Кыргызстанский Савватий.
