В Кыргызстане стартовала антиалкогольная программа. Об этом сообщили в Республиканском центре наркологии (РЦН) при Министерстве здравоохранения.

Заведующая организационно-методическим отделом РЦН Анара Тостокова отметила, что потребление и злоупотребление алкоголем является важнейшей социальной проблемой и проблемой сохранения здоровья нации. «Увеличивает смертность и вносит колоссальный вклад в деградацию социальной среды в обществе, повышая преступность, насилие в семьях и разводы. Мировой опыт показывает, что решить эту проблему можно только путем серьезного и системного взаимодействия государственных и общественных структур по формированию культуры здоровья и общественных ценностей трезвого и здорового образа жизни», — сказала она.

Национальный координатор по неинфекционным заболеваниям странового офиса ВОЗ в Кыргызстане Алина Алтымышева добавила: многие считают, что употребление алкоголя в борьбе с COVID-19 может быть положительным. «Но это не так. Чрезмерное употребление алкоголя чревато многими побочными эффектами и имеет много нежелательных последствий. Впервые на первичном уровне будет внедрен инструмент «аудит» — это серия вопросов, которая помогает определить степень зависимости на амбулаторном уровне. Он внедрен в Республиканский центр наркологии, но туда приходят люди с сильной алкогольной зависимостью. Очень многие люди имеют уже данное заболевание и не диагностируются на первичном уровне, поэтому обучение врачей на первичке важно. Минздрав совместно с РЦН продвигает данную работу, и в качестве старта выбран ЦОВП Кеминского района, который активно поддержали сами медицинские работники», — заметила она.

Согласно статистике, в Кыргызстане официально зарегистрировано около 35 тысяч людей с алкозависимостью, из них 88 процентов — мужчины. По данным ВОЗ, каждый 6-й мужчина в мире умирает от болезней, возникших вследствие нездорового употребления алкоголя.