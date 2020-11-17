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Происшествия

В центре Беловодского пьяный мужчина зарезал случайного прохожего

Сотрудники ОВД Московского района задержали 38-летнего уроженца Нарынской области, в центре Беловодского зарезавшего случайного прохожего. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

Отмечается, что инцидент произошел 13 ноября.

«По версии следствия, в тот день 38-летний подозреваемый, находясь в алкогольном опьянении, возле ларьков в центре Беловодского остановил случайного прохожего и потребовал у него денег. Получив грубый отказ, ударил 48-летнего местного жителя ножом, после чего скрылся. Потерпевший был госпитализирован в территориальную больницу, где спустя три дня умер, не приходя в сознание», — рассказали в милиции.

пресс-службы ГУВД Чуйской области
Фото пресс-службы ГУВД Чуйской области . 38-летний подозреваемый

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан. На время следствия суд взял его под стражу.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/173286/
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