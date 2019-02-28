10:34
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество
Сюжет: Дело энергетиков (266)

Предварительные слушания уголовного дела о модернизации ТЭЦ Бишкека завершились

В Свердловском районном суде завершились предварительные слушания по уголовному делу о модернизации ТЭЦ Бишкека. Они проходили в закрытом режиме. Председательствовала Инара Гилязидинова.

Адвокаты заявили ходатайство об исключении в качестве доказательств из материалов дела результатов комплексной экспертизы по определению ущерба. Юрист Бактыбек Жумашев, представляющий интересы экс-главы Нацэнергохолдинга Айбека Калиева, пояснил, что профильное ведомство — ГАРТЭК — непонятным образом вывело сумму в $111 миллионов ущерба, но подсчеты в деле не представлены. С аналогичным ходатайством обратился и адвокат бывшего премьер-министра Сапара Исакова Нурбек Токтакунов. 

Читайте по теме
Модернизация ТЭЦ. Предварительные слушания пройдут в закрытом режиме

Юрист Сергей Манукян, защищающий экс-главу ОАО «Электрические станции» Салайдина Авазова, просил не использовать в качестве доказательств вины его клиента  показания самого Авазова, когда он проходил по делу как свидетель.

Суд отказал в удовлетворении всех ходатайств.  

Судебный процесс начнется 6 марта. Сапару Исакову, Жанторо Сатыбалдиеву, Осмонбеку Артыкбаеву, Айбеку Калиеву, Салайдину Авазову, Ольге Лавровой и другим фигурантам расследования предъявлены обвинения по факту злоупотребления должностным положением и коррупции. 

Обвиняемой по делу проходит и экс-министр финансов Ольга Лаврова. 

По версии следствия, обвиняемые, заключив заведомо невыгодный контракт с компанией ТВЕА, нанесли ущерб интересам государства в $111 миллионов 252 тысячи 797.
Ссылка:
просмотров: 477
Версия для печати
Материалы по теме
Модернизация ТЭЦ. Адвокаты не доверяют результатам экспертизы
Модернизация ТЭЦ. К ответственности следует привлечь депутата Кожобека Рыспаева
Модернизация ТЭЦ. Обвиняемым по делу грозит свыше 15 лет тюрьмы
Модернизация ТЭЦ. Адвокаты обвиняемых требуют допросить депутатов парламента
Модернизация ТЭЦ. Адвокаты просят изменить меру пресечения подсудимым
Модернизация ТЭЦ. Предварительные слушания пройдут в закрытом режиме
С ГКНБ не согласовали вопрос пребывания граждан Китая на ТЭЦ Бишкека
Дело бывшего премьер-министра Сапара Исакова передано в суд
Модернизация ТЭЦ. ГКНБ завершил расследование, дело передано в суд
Следствие по делу Жанторо Сатыбалдиева и Осмонбека Артыкбаева завершено
Популярные новости
Жители Кара-Суйского района пожаловались Владимиру Путину на&nbsp;беспредел чиновника Жители Кара-Суйского района пожаловались Владимиру Путину на беспредел чиновника
США вернут Кыргызстану украденные Курманбеком Бакиевым активы США вернут Кыргызстану украденные Курманбеком Бакиевым активы
Мыли туалеты. Бывшие ученики &laquo;Себата&raquo; рассказали об&nbsp;ужасных условиях в&nbsp;лицее Мыли туалеты. Бывшие ученики «Себата» рассказали об ужасных условиях в лицее
Неделя-24. Новый иск Алмазбека Атамбаева и&nbsp;рейтинг доверия Сооронбая Жээнбекова Неделя-24. Новый иск Алмазбека Атамбаева и рейтинг доверия Сооронбая Жээнбекова
Бизнес
Электронный кошелек &laquo;Илбирс&raquo; от&nbsp;БТА Банка Электронный кошелек «Илбирс» от БТА Банка
Кыргызтелеком: Звоните с&nbsp;домашнего телефона и&nbsp;общайтесь внутри области бесплатно Кыргызтелеком: Звоните с домашнего телефона и общайтесь внутри области бесплатно
MegaCom участвует в&nbsp;Mobile World Congress&nbsp;&mdash; 2019&nbsp;в Барселоне MegaCom участвует в Mobile World Congress — 2019 в Барселоне
Теперь оплата банковскими картами в&nbsp;приложении &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; без комиссии! Теперь оплата банковскими картами в приложении «Мой О!» без комиссии!