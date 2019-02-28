Предварительные слушания уголовного дела о модернизации ТЭЦ Бишкека завершились

В Свердловском районном суде завершились предварительные слушания по уголовному делу о модернизации ТЭЦ Бишкека. Они проходили в закрытом режиме. Председательствовала Инара Гилязидинова.

Адвокаты заявили ходатайство об исключении в качестве доказательств из материалов дела результатов комплексной экспертизы по определению ущерба. Юрист Бактыбек Жумашев, представляющий интересы экс-главы Нацэнергохолдинга Айбека Калиева, пояснил, что профильное ведомство — ГАРТЭК — непонятным образом вывело сумму в $111 миллионов ущерба, но подсчеты в деле не представлены. С аналогичным ходатайством обратился и адвокат бывшего премьер-министра Сапара Исакова Нурбек Токтакунов.

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Юрист Сергей Манукян, защищающий экс-главу ОАО «Электрические станции» Салайдина Авазова, просил не использовать в качестве доказательств вины его клиента показания самого Авазова, когда он проходил по делу как свидетель.

Суд отказал в удовлетворении всех ходатайств.

Судебный процесс начнется 6 марта. Сапару Исакову, Жанторо Сатыбалдиеву, Осмонбеку Артыкбаеву, Айбеку Калиеву, Салайдину Авазову, Ольге Лавровой и другим фигурантам расследования предъявлены обвинения по факту злоупотребления должностным положением и коррупции.

Обвиняемой по делу проходит и экс-министр финансов Ольга Лаврова.

По версии следствия, обвиняемые, заключив заведомо невыгодный контракт с компанией ТВЕА, нанесли ущерб интересам государства в $111 миллионов 252 тысячи 797.