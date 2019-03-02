Сегодня в Бишкеке. Информационная карта

В Бишкеке 2 марта без осадков. День увеличился до 11 часов 14 минут. Температура воздуха поднимется до +14 градусов.

Отключение газа, света, воды

Воды не будет с 9.00 до 17.00:

в жилом районе, ограниченном улицами Л.Толстого, Джунусалиева, Айни и Чайковского;

в военном комиссариате Ленинского района, учреждении ОП 36/47 УИД МВД, СШ № 55, ОсОО «Яшар», котельных Бишкектеплоэнерго по улице Гагарина, Институте земледелия, бане № 5.

Памятные даты

Кыргызстан вступил в ООН

2 марта 1992 года перед зданием ООН в Нью-Йорке поднят флаг Киргизской ССР, так как парламент КР не успел к этой дате принять новый флаг.

В этот день в организацию также приняты Азербайджан, Армения, Казахстан, Молдова, Сан-Марино, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.

Введена купюра достоинством 5 тысяч сомов

Купюра введена в 2009 году.

На лицевой стороне изображен портрет народного артиста СССР, народного художника Киргизской ССР, мастера спорта Суйменкула Чокморова.

Водяной знак выполнен также в виде портрета. Кроме того, применено новшество — «волшебные цифры», обозначающие номинал, которые под различными углами появляются и исчезают на банкноте.

Люди, которые меняли мир

Родился актер Тургунбек Бердалиев

Фото open.kg. Тургунбек Бердалиев

Родился 2 марта 1947 года в селе Орто-Алыш. Киноактер, продюсер.

С 1970-го после окончания учебы вошел в актерскую труппу Кыр­гызского государственного академического драмтеатра.

Сниматься в кино начал с 1965 года. В фильме «Самая послушная» ис­полнил небольшую, но колоритную, запомнившуюся зрителям роль жениха Бекташа.

Снимался в фильмах «Выстрел на перевале Караш» (1968), «Поклонись огню» (1971), «Провинциальный роман» (1981).

Удачной оказалась ра­бота над образом Джантая в двухсерийном фильме «Я — Тянь-Шань» (1972, «Мосфильм»).

Умер государственный деятель Болот Мамбетов

Родился в 1907 году. Советский партийный и государственный деятель Киргизской ССР.

Окончил Московский институт инженеров водного транспорта по специальности «инженер-гидротехник». Кандидат экономических наук (1953).

С 1954 по 1961 год — министр водного хозяйства Киргизской ССР, с 1961 по 1968 год — председатель Совета министров Киргизской ССР, депутат Верховного Совета СССР 6-го созыва.

Умер 2 марта 1990-го в Москве.

В Бишкеке установлен памятник Болоту Мамбетову на Аллее государственных деятелей Киргизии ХХ века на улице Пушкина. Также его именем названа одна из улиц.

У кого намечается той

Александра Марусич

Родилась 2 марта 1952 года. Заслуженная артистка КР.

Куда сходить

Культура

«Галерея М» — выставка Сабиджана Бабаджанова «Она»;

в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств имени Г.Айтиева проходят выставки «По мотивам произведений Айтматова», японского искусства и «Русское искусство XVIII-XIX веков»;

Государственный национальный русский театр драмы имени Ч.Айтматова приглашает на спектакли «Шесть персонажей в поисках автора» и «Теремок»;

Бишкекский городской драматический театр имени А.Умуралиева — на сказку «Играем Андерсена»;

Кыргызский национальный академический театр оперы и балета имени А.Малдыбаева покажет оперу «Кармен»;

в АУЦА выступят иллюзионисты;

семинары, мастер-классы для детей и взрослых.

Куда еще можно пойти на выходных, смотрите в «Афише».

Спорт

чемпионат Бишкека по борьбе.

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