Цифра дня. В Бишкеке необходимо построить 600 километров канализации

В Бишкеке необходимо построить около 600 километров канализации и 20 километров водопроводных сетей. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе мэрии.

По ее данным, на балансе Бишкекводоканала 1 тысяча 472 километра водопровода и 717 километров канализационных сетей. Более 100 километров водопровода, построенного ОГУСК и УКС мэрии, не переданы на баланс предприятия. В городе есть сети, построенные и обслуживаемые за счет собственных средств частными владельцами.

В 2018 году управления мэрии построили 15 километров канализации и 21 километр водопровода в жилом массиве «Кок-Джар». Всего за последние пять лет — 20,8 и 46,6 километра.