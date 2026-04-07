Агент 024

В Бишкеке произошел прорыв водопроводной трубы, вода продолжает течь по улицам

В Бишкеке прорвало водопроводную трубу на пересечении улиц Исанова и Кудрука. По словам очевидцев, на место приезжала ремонтная бригада, но устранить проблему не удалось.

Жители сообщают, что утечка продолжается уже не первый день — питьевая вода разливается по проезжей части и уходит в арыки.

«И сегодня утром ничего не поменялось — вода все так же течет по дороге», — рассказал горожанин.

Ситуация вызывает обеспокоенность жителей, поскольку речь идет о потере питьевой воды и возможных повреждениях дорожного покрытия. Бишкекчане рассчитывают на оперативное вмешательство коммунальных служб.

