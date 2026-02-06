Жители села Тору-Айгыр на Иссык-Куле получили доступ к чистой питьевой воде

В селе Тору-Айгыр Иссык-Кульской области запустили систему чистого водоснабжения. Об этом сообщило Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Заместитель главы кабинета министров Бакыт Торобаев подчеркнул, что обеспечение населения качественной водой остается приоритетом государственной политики, так как это напрямую влияет на здоровье граждан.

Реконструкция системы водоснабжения обошлась государству в 62 миллиона 80,2 тысячи сомов. Деньги потратили на: