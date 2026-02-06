20:57
Общество

Жители села Тору-Айгыр на Иссык-Куле получили доступ к чистой питьевой воде

В селе Тору-Айгыр Иссык-Кульской области запустили систему чистого водоснабжения. Об этом сообщило Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Заместитель главы кабинета министров Бакыт Торобаев подчеркнул, что обеспечение населения качественной водой остается приоритетом государственной политики, так как это напрямую влияет на здоровье граждан. 

Реконструкция системы водоснабжения обошлась государству в 62 миллиона 80,2 тысячи сомов. Деньги потратили на:

  • прокладку 15 километров 104 метров водопроводных сетей;
  • установку двух резервуаров объемом 300 кубических метров;
  • монтаж 12 пожарных гидрантов и 600 водомеров;
  • строительство здания бактерицидной установки;
  • подводку наружных электросетей.
