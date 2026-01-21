11:13
Общество

Построить водопроводы в Первомайском районе намерена мэрия Бишкека

Построить водопроводы в Первомайском районе намерена мэрия Бишкека. На общественное обсуждение вынесен план развития коммунальной инфраструктуры присоединенных территорий Первомайского района на 2026-2030 годы, который предусматривает значительные инвестиции в возведение систем водоснабжения, канализации и ирригации.

Отмечается, что в рамках административной реформы и расширения границ города до 41 тысячи гектаров власти столицы столкнулись с необходимостью обеспечения новых жилмассивов базовыми коммуникациями.

Самым крупным проектом станет расширение водозабора «Северный» с новыми шестью скважинами. На реализацию предусмотрено 550 миллионов сомов.

Прокладка водопроводных сетей пройдет в жилых массивах «Маевка», «Салкын», «Пригородное», «Степное», «Озерное».

Для полива земель в «Маевке» построят ирригационные каналы протяженностью 15 километров. Бюджет проекта составляет 75 миллионов сомов. Также 12,4 миллиона выделят на строительство арычной сети на улицах Жапарова, Виноградной и Молодой Гвардии.

Муниципалитет осуществит установку новых трансформаторных подстанций мощностью 400 киловатт в жилмассивах «Салкын», «Умут» и «Достук». В МТУ № 207 («Тендик», «Сон-Кол») установят шесть подстанций. Также в каждом из трех МТУ установят по 50 опор линий электропередачи.
