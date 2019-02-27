Сколько стоит одно дерево в Бишкеке, рассказали экологи

Зеленые насаждения являются важной частью жизни города и горожан, создавая микроклимат. Поэтому важно понять, что такое дерево в городских условиях. Об этом на круглом столе сообщил директор ОФ «Инициатива Арча» Дмитрий Ветошкин.

По его словам, зеленые насаждения имеют не только экологическое, но и рекреационное, ландшафтно-архитектурное, культурное и научное значения.

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«Что есть цена дерева? Мне непонятно, почему полноценные карагачи, которые вырубили на Душанбинке, оценили в 5,5 тысячи сомов, при этом купили саженцы по 9,5 тысячи сомов. Это говорит, что у нас нет методики оценки. Не может саженец стоить дороже полноценного дерева», — сказал он.

Дмитрий Ветошкин рассказал, как должна рассчитываться стоимость.

«В первую очередь необходимо учитывать издержки на зеленое насаждение: стоимость посадочного материала, обеспечение ухода (полив, подкормка), трудовые затраты (посадка, обрезка) и другие. Их надо умножать на возраст дерева. И, конечно же, те выгоды, которые несет дерево ежечасно: социальные, экологические и экономические. Тогда можно говорить, сколько стоит дерево в Бишкеке», — сказал он.

Для сохранения зеленых насаждений необходимо провести их инвентаризацию, чтобы понимать, какой есть фонд. Дмитрий Ветошкин

«Должны быть открытые данные по городским зеленым насаждениям. Данные на сайте мэрии таковыми назвать нельзя. Это список без поперечных профилей. Кроме того, надо разработать комплексные методики по оценке ущерба и компенсации за снос», — отметил он.

Дмитрий Ветошкин добавил, что в Бишкеке до сих пор не закреплены границы зеленых территорий.

«К сожалению, нет ни одного действенного механизма участия в принятии горожанами решений по городу. Мэра у нас не избирают, нет общественного совета или комитетов при мэрии. Нас приглашают объехать улицы, но это ознакомительные поездки, а не уровень принятия решения», — подчеркнул он.

На круглом столе обсуждали разработку концепции законопроекта по защите зеленых насаждений в Кыргызстане.