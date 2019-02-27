В Кыргызстане сохранить зеленые насаждения хотят с помощью закона

В Жогорку Кенеше разрабатывают законопроект по сохранению зеленых насаждений в Кыргызстане. Об этом 24.kg сообщила инициатор, депутат Айсулуу Мамашова.

По ее словам, анализ показал, что законодательной базы для защиты зеленых насаждений в Кыргызстане нет.

«Сейчас разрабатываем концепцию законопроекта в части защиты зеленых насаждений, экологической безопасности. Мы об этом много говорим, но как таковой законодательной базы для защиты зеленых насаждений в стране нет», — сказала она.

По словам депутата, изучен международный опыт, к обсуждению приглашены экологи, будет создана рабочая группа.

Если все страны пытаются защитить зеленые насаждения, у нас под прикрытием строительства и реконструкции дорог остается все меньше деревьев. Это сразу сказывается на экологии города и страны. Айсулуу Мамашова

Айсулуу Мамашова отметила, что у страны нет достаточной практики по сохранению зеленых насаждений. «Ни у государственных, ни у муниципальных органов нет видения развития озеленения Кыргызстана в целом», — отметила она.

В законопроекте, по словам депутата, планируют предусмотреть ответственность за вырубку растений и обязать строительные компании озеленять не менее 20 процентов застраиваемой территории.