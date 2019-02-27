Рубим дальше. Документов, регулирующих вопросы защиты зеленых насаждений, нет

Снос зеленых насаждений и озеленение в Бишкеке проходят на основании правил благоустройства. Об этом на круглом столе сообщила директор Бишкекзеленхоза Эльнура Жолдошева.

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Чиновники, эксперты и гражданские активисты обсуждают концепцию законопроекта, направленного на защиту зеленых насаждений.

Эльнура Жолдошева призналась, что нет такого документа, который бы регулировал вопросы защиты и сохранения зеленых насаждений на территории города.

«Существуют правила благоустройства. Есть пробелы. Сейчас изменения в правила вносят на обсуждение Бишкекского городского кенеша», — сказала она.

Эльнура Жолдошева попросила включить в рабочую группу по разработке законопроекта представителей Бишкекзеленхоза.