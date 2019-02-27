Бишкек задыхается из-за проблем с озеленением и точечной застройки

В озеленении населенных пунктов наблюдаются негативные тенденции. Об этом на круглом столе заявил эколог, профессор Эмиль Шукуров.

По его словам, такое положение дел в вопросах озеленения негативно сказывается на здоровье населения.

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«Но если благоустройство не приводит к улучшению здоровья, качества жизни населения, то такое благоустройство не может быть принято. Есть много подходов в международной практике, которые наиболее оптимальны в наших условиях, есть собственный опыт, ведь когда-то наша столица была одной из самых зеленых в Советском Союзе. К сожалению, после обретения независимости, те, кто решает судьбы озеленения, имеют возможность выехать за рубеж, а потом этот опыт пытаются применить у нас. Они говорят, что в некоторых странах Западной Европы вообще нет зелени, есть ограничения по ее количеству, форме кроны, и все люди хорошо живут. И мы потом видим на улицах шарообразное издевательство над деревьями», — сказал он.

Эмиль Шукуров отметил, что негативно на экологии города сказалась и хаотичная застройка.

«Бишкек-Фрунзе не только был зеленым, но и продуваемым городом, несмотря на достаточно слабые ветра. Он продувался слабо, но постоянно, и горожане дышали горным воздухом. Сейчас этого нет. Свой негативный вклад внесли точечные застройки свободных мест, где проходил ветер. В итоге город задыхается», — сказал он.