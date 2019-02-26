В Кыргызстане часть сельскохозяйственных товаров освободят от НДС

Для создания благоприятных условий по развитию агропромышленного комплекса депутаты Жогорку Кенеша предлагают внести изменения в Налоговый кодекс Кыргызстана. Документ вынесли на общественные обсуждения.

От уплаты НДС хотят освободить племенных сельскохозяйственных животных и семенные материалы, пчел, саженцы, минеральные удобрения и средства химической защиты растений.

Без налога можно будет ввозить основные комплектующие материалы для интенсивного садоводства (агрошпалеры, агрегаты системы капельного орошения), корма и кормовые добавки, оборудование, упаковочные материалы, используемые в сельском хозяйстве.

От уплаты налога на имущество в размере 75 процентов освобождаются здания, помещения и сооружения, находящиеся в собственности или во временном пользовании сельскохозяйственного кооператива и торгово-логистического центра.

Принятие законопроекта приведет к удешевлению указанных товаров, поскольку при их ввозе НДС не будет взиматься.