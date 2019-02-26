09:34
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

В Кыргызстане часть сельскохозяйственных товаров освободят от НДС

Для создания благоприятных условий по развитию агропромышленного комплекса депутаты Жогорку Кенеша предлагают внести изменения в Налоговый кодекс Кыргызстана. Документ вынесли на общественные обсуждения.

От уплаты НДС хотят освободить племенных сельскохозяйственных животных и семенные материалы, пчел, саженцы, минеральные удобрения и средства химической защиты растений.

Без налога можно будет ввозить основные комплектующие материалы для интенсивного садоводства (агрошпалеры, агрегаты системы капельного орошения), корма и кормовые добавки, оборудование, упаковочные материалы, используемые в сельском хозяйстве.

От уплаты налога на имущество в размере 75 процентов освобождаются здания, помещения и сооружения, находящиеся в собственности или во временном пользовании сельскохозяйственного кооператива и торгово-логистического центра.

Принятие законопроекта приведет к удешевлению указанных товаров, поскольку при их ввозе НДС не будет взиматься.
Ссылка:
просмотров: 192
Версия для печати
Материалы по теме
Фермеры Кыргызстана предлагают упразднить Министерство сельского хозяйства
Кыргызстан начал экспортировать картофель в Туркменистан
Министр сельского хозяйства не пришел на пресс-конференцию. Собирается в Ташкент
Продовольственная безопасность. Каких продуктов не хватает в Кыргызстане
Министерство финансов Кыргызстана обвинили в сговоре с коммерческими банками
Депутат Шайназаров рассказал, как его мама зарабатывает миллион сомов ежегодно
В Минсельхозе нет креатива. Депутат Жогорку Кенеша Тазабек Икрамов недоволен
Кыргызстан находится на предпоследнем месте в СНГ по производству мяса птицы
Депутат шокирована работой замминистра сельского хозяйства Эркинбека Чодуева
Возмещение НДС. Арестован один из топ-менеджеров «Росинбанка»
Популярные новости
&laquo;Безопасный город&raquo;. &laquo;Письма счастья&raquo; пока не&nbsp;будут отправлять водителям «Безопасный город». «Письма счастья» пока не будут отправлять водителям
У&nbsp;Алмазбека Атамбаева открылись глаза. Он&nbsp;будет избавляться от&nbsp;подхалимов У Алмазбека Атамбаева открылись глаза. Он будет избавляться от подхалимов
США вернут Кыргызстану украденные Курманбеком Бакиевым активы США вернут Кыргызстану украденные Курманбеком Бакиевым активы
Неделя-24. Новый иск Алмазбека Атамбаева и&nbsp;рейтинг доверия Сооронбая Жээнбекова Неделя-24. Новый иск Алмазбека Атамбаева и рейтинг доверия Сооронбая Жээнбекова
Бизнес
Надежный интернет для бизнеса от&nbsp;ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; Надежный интернет для бизнеса от ОАО «Кыргызтелеком»
MegaPay: оплачивайте услуги в&nbsp;один клик и&nbsp;выиграйте квартиру! MegaPay: оплачивайте услуги в один клик и выиграйте квартиру!
ОАО &laquo;Кыргызтелеком&raquo; сдает в&nbsp;аренду свободные помещения в&nbsp;Бишкеке ОАО «Кыргызтелеком» сдает в аренду свободные помещения в Бишкеке
Подключи интернет от&nbsp;Jet на&nbsp;год со&nbsp;скидкой 20&nbsp;процентов Подключи интернет от Jet на год со скидкой 20 процентов