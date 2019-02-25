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Общество
Сюжет: Насилие над детьми (192)

Скандал со школами «Сапат». Как Минобраз проверит заявления выпускников

Министерство образования Кыргызстана проверит сообщения выпускников школы «Себат» (нынче «Сапат») о случаях издевательств и домогательств, которыми они поделились в социальных сетях под хештегом #metoosebat. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ведомства.

По ее данным, руководство сети лицеев «Сапат» обязали прокомментировать все озвученные истории. В случае подтверждения ведомство создаст свою комиссию.

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«Реально ли это выпускники, были ли такие педагоги. Далее сможем предметно говорить. На ближайшей встрече с соучредителями «Сапата» планируем поднять этот вопрос», — сообщили в министерстве.

В ведомстве не смогли назвать дату, когда пройдет встреча.

Напомним, откровенные истории выпускники «Себата» (ныне «Сапат») стали публиковать после того, как депутат Жогорку Кенеша Ирина Карамушкина заявила, что директор одного из турецких лицеев домогался ученика. После администрацию школы отстранили от работы. Несмотря на то что школа не имеет отношения к лицеям «Сапат», ученики стали делиться своими историями под хештегом #metoosebat.

Международное образовательное учреждение «Сапат» имеет смешанную форму собственности и работает по законодательству Кыргызстана. В состав учредителей входят граждане Кыргызстана и Министерство образования и науки.

До 2017 года сеть лицеев называлась «Себат». После неудавшегося переворота в 2016 году в Турции, в организации которого обвинили Фетхуллаха Гюлена, правительство Реджепа Эрдогана попросило закрыть школы «Себат». Они якобы принадлежат сторонникам Гюлена и проповедуют его учение. Кыргызстан отказался выполнить просьбу Анкары, переименовав школы в «Сапат» и перерегистрировав.
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