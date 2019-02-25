Мыли туалеты. Бывшие ученики «Себата» рассказали об ужасных условиях в лицее

Бывшие ученики турецкого лицея «Себат» делятся историями учебы в социальной сети Twitter.
Под хештегом #metoosebat пользователи соцсети рассказали жуткие истории, которые с ними случились во время обучения в лицее.
Откровенные истории выпускники лицея стали публиковать после того, как депутат Жогорку Кенеша Ирина Карамушкина заявила, что директор турецкого лицея домогался ученика.
Одних в годы учебы выгоняли на улицу посреди ночи, других заставляли чистить туалеты.
Пользователь под ником psyduck написал, что детям запрещали есть лапшу быстрого приготовления. Для того чтобы ученики не заваривали ее, учителя не давали им пользоваться электрическими чайниками.
Других выгоняли на улицу посреди ночи за разговоры.
Пользователь Twitter под ником илюрка написал о том, что детей в «Себате» заставляли мыть туалеты.
С предыдущим постом согласился и Alym Koilubaev. Его тоже заставляли чистить туалеты.
На страничке пользователя джентльмен указано, что преподаватели не только знали, но и участвовали в избиениях учеников младших классов.
На странице пользователя Twitter 520 указано, что дети постоянно сбегали из лицея.