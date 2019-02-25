Мыли туалеты. Бывшие ученики «Себата» рассказали об ужасных условиях в лицее

Бывшие ученики турецкого лицея «Себат» делятся историями учебы в социальной сети Twitter.

Под хештегом #metoosebat пользователи соцсети рассказали жуткие истории, которые с ними случились во время обучения в лицее.

Откровенные истории выпускники лицея стали публиковать после того, как депутат Жогорку Кенеша Ирина Карамушкина заявила, что директор турецкого лицея домогался ученика.

Одних в годы учебы выгоняли на улицу посреди ночи, других заставляли чистить туалеты.

Пользователь под ником psyduck написал, что детям запрещали есть лапшу быстрого приготовления. Для того чтобы ученики не заваривали ее, учителя не давали им пользоваться электрическими чайниками.

наш абишка всем другим абишкам говорил чтобы они нам электрические чайники не давали чтобы мы не кушали алькони (который из детей) и нам приходилось то ли ложиться спать голодными, то ли варить его в горячей воде из-под крана #metoosebat — psyduck (@psyduckked) 23 февраля 2019 г.

Других выгоняли на улицу посреди ночи за разговоры.

из-за того, что мы ночью не спали и разговаривали, нас в 7 классе в общаге выгнали всех в коридор и сказали давать друг другу пощёчины#metoosebat — сэр Эльз (@a__elz) 23 февраля 2019 г.

Пользователь Twitter под ником илюрка написал о том, что детей в «Себате» заставляли мыть туалеты.

Кажется, это у них некий ритуал "посвящения" в лицеистов. Только первый год нас заставляли мыть говно в туалете своими руками, перчатки не разрешались, заставляли ходить 5 кругов в пижаме гусиным шагом по всей территории. Один раз помню до 3 утра стояли на одной ноге. #metoosebat — и л ю р к а (@ilyr_46) 23 февраля 2019 г.

С предыдущим постом согласился и Alym Koilubaev. Его тоже заставляли чистить туалеты.

#metoosebat 7-8 кл: не сделал домашку, обозвал одноклассника, не сделал уборку - получаешь от агая, после уроков остаёмся ВСЕ в классе и учиМ английский, плюс @chymbylatkg28 периодически получал как староста.

10 кл: сбегали, нас ловили, получали от Бекжан агая, чистили туалеты. — Alym Koilubaev (@Azure_Caelo) 24 февраля 2019 г.

На страничке пользователя джентльмен указано, что преподаватели не только знали, но и участвовали в избиениях учеников младших классов.

Завуч нашего лицея специально предоставлял время старшеклассникам, чтобы они могли массово избивать младших. Нас заводили по 30-50 человек в классы, и 10-15 старшеклассников поочереди били по челюсти, или пинали в лицо и живот, а в это время за дверью стоял завуч.#metoosebat — джентльмен (@adilet_baimyrza) 23 февраля 2019 г.

На странице пользователя Twitter 520 указано, что дети постоянно сбегали из лицея.