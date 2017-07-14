Турция удовлетворена изменением учредительного состава «Себата»

Турция удовлетворена изменением учредительного состава международной образовательной школы «Себат» (ныне «Сапат». — Прим. ИА «24.kg»). Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил посол Турции в Кыргызстане Метин Кылыч.

Он отметил, что теперь за деятельность школы ответственность несет правительство Кыргызстана.

«Мы знаем, что в учредительный состав школ «Сапата» вошло и Министерство образования. У правительства появилась возможность влиять и следить за образовательным и воспитательным процессами школ», — сказал Метин Кылыч.

Посол добавил, что Турция специально создала альтернативу «Себату» — образовательный государственный фонд «Маариф».

«Когда мы попросили закрыть школы Фетхуллаха Гюлена, правительства некоторых стран заявили, что не знают, что делать с учениками. Поэтому Турция создала «Маариф», который может открыть в других странах современные школы», — сообщил посол.

По его данным, открытие образовательных учреждений «Маариф» в Кыргызстане пока не обсуждалось, было только предложение со стороны Турции.

Напомним, после неудавшегося переворота в 2016 году в Турции, в организации которого обвинили Фетхуллаха Гюлена, правительство Реджепа Эрдогана попросило закрыть школы «Себат». Они якобы принадлежат сторонникам Гюлена и проповедуют его учение. Кыргызстан отказался выполнить просьбу Анкары. Было решено переименовать школы в «Сапат» и перерегистрировать образовательные учреждения.