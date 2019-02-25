В Лос-Анджелесе в 91-й раз вручили премию «Оскар». Лучшим фильмом признали «Зеленую книгу».

Рами Малек стал победителем в номинации «Лучший актер» за работу в «Богемской рапсодии». Картина также получила «Оскары» за «Лучший звук», «Лучший монтаж звука» и «Лучший монтаж».

Лучшей актрисой стала Оливия Колман, сыгравшая в фильме «Фаворитка».

Фото кадр из фильма «Фаворитка». Актриса Оливия Колман (справа)

«Черная пантера» победила в номинации «Лучший композитор» и получила награды за лучший дизайн костюмов и работу художника-постановщика.

За лучший оригинальный сценарий «Оскар» получила «Зеленая книга», за лучший адаптированный сценарий вручили «Черному клановцу».

Лучшей песней признана Shallow из «Звезда родилась».