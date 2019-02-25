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Общество

В Лос-Анджелесе в 91-й раз вручили премию «Оскар»

Фото кадр из фильма «Богемская рапсодия». Рами Малек в роли Фредди Меркьюри

В Лос-Анджелесе в 91-й раз вручили премию «Оскар». Лучшим фильмом признали «Зеленую книгу».

Рами Малек стал победителем в номинации «Лучший актер» за работу в «Богемской рапсодии». Картина также получила «Оскары» за «Лучший звук», «Лучший монтаж звука» и «Лучший монтаж».

Лучшей актрисой стала Оливия Колман, сыгравшая в фильме «Фаворитка».

Фото кадр из фильма «Фаворитка». Актриса Оливия Колман (справа)

«Черная пантера» победила в номинации «Лучший композитор» и получила награды за лучший дизайн костюмов и работу художника-постановщика.

За лучший оригинальный сценарий «Оскар» получила «Зеленая книга», за лучший адаптированный сценарий вручили «Черному клановцу».

Лучшей песней признана Shallow из «Звезда родилась». 

 
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