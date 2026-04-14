Власть

Садыр Жапаров запретил присваивать имена людей населенным пунктам

Президент Садыр Жапаров на встрече с жителями Алайского района Ошской области заявил, что принято решение больше не присваивать имена людей селам и айыл окмоту. 

пресс-службы президента
Фото пресс-службы президента. Садыр Жапаров на встрече с жителями Алайского района

Глава государства затронул тему в ответ на вопрос местного жителя, который предложил назвать одно из сел в честь Алымбека датки. Однако Садыр Жапаров подчеркнул, что принято решение не присваивать населенным пунктам имена людей.

«Вы начинаете делиться на группы и спорить, почему имя одного, а не другого, ведь и у меня предки достойные. Мы не раз это проходили. Поэтому не обижайтесь, имя Алымбека датки уже вписано в историю и не исчезнет. От того, что его именем назовут село, оно не станет развиваться быстрее», — сказал он.

Практика присвоения населенным пунктам антропонимов широко распространена в Кыргызстане и имеет глубокие корни. В советский период это была часть государственной идеологии. После обретения независимости началась волна возвращения имен исторических личностей и увековечивания местных деятелей.
