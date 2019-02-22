День защитника Отечества. Что хотят мужчины получить в подарок и что им дарят

В преддверии Дня защитника Отечества Picodi.com провел опрос и узнал, какие подарки остаются актуальными и сколько на этот праздник планируют потратить респонденты из Кыргызстана, Таджикистана, Беларуси, России.

Как показали результаты опроса, большинство (59 процентов) считает 23 февраля мужским праздником, когда принято дарить подарки. 33 процента опрошенных считают, что в этот день уместно поздравлять только военнослужащих, а 8 процентов вовсе не считают этот день праздником.

Сувениры, открытки, кружки и косметические наборы вошли в список наиболее популярных подарков от коллег.

В среднем стоимость подарка от них была на 218 сомов дешевле, чем подарков от близких, которые, очевидно, делают ставку на практичность презентов: в топе одежда, носки и нижнее белье.

Мужчинам надоели стереотипные подарки. Неудачными признаны носки, открытки, бритвенные принадлежности, нижнее белье, алкоголь. Многие мужчины хотели бы получить в подарок гаджеты для компьютера, одежду или деньги.

Статистика показала, что в Кыргызстане женщины готовы потратить на подарки к 23 февраля не более $11. Это меньше, чем аналогичные расходы в остальных странах, где отмечают День защитника Отечества.