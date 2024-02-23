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Общество

24.kg поздравляет кыргызстанцев с Днем защитника Отечества

Дорогие кыргызстанцы! Поздравляем вас с Днем защитника Отечества!

Ежегодно 23 февраля мы отдаем дань уважения и признательности тем, кто защищал и защищает нашу Родину. Тем, кто стал образцом чести и доблести, преданного служения Отчизне, духовного величия нашего народа. Особые почести мы оказываем нашим ветеранам Великой Отечественной войны и труда.

Считается, что 23 февраля — это исключительно мужской праздник. Но в нашей армии служит и немало женщин, которые стойко, с гордостью и достоинством выполняют свой воинский долг, ни в чем не уступая мужчинам.

24.kg поздравляет кыргызстанцев с Днем защитника Отечества и желает здоровья, благополучия, мирного неба, любви родных и близких!
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/287296/
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