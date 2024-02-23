Не носками едиными. Интересные факты о 23 февраля, о которых вы могли не знать

Сегодня в Кыргызстане отмечают 23 февраля — День защитника Отечества. Уже мало кто помнит, что изначально он посвящался созданию Красной Армии, хотя фактически ее образовали 28 января. С годами праздник трансформировался и сейчас в этот день принято поздравлять всех мужчин.

Однако стоит проявить немного любопытства и окажется, что 23 февраля есть чем гордиться, кроме сильного пола.

Кстати, по некоторым данным, только 7 процентов мужчин хотят в этот день романтический ужин и только 2 процента получают то, о чем мечтают.

1 Этот день в истории Этот день в истории

879 год. Умер первый русский князь Рюрик. Он передал власть сыну — князю Олегу. Род Рюриковичей правил Русью 736 лет.

1455-й. Первопечатник Иоганн Гутенберг создал первую печатную книгу.

1796 год. Наполеон Бонапарт был назначен председателем итальянской армии, во главе которой пошел к мировым победам и славе.

1826-й. Теория о параллельных направлениях была предложена Николаем Лобачевским. Русский ученый прочел на заседании физико-математического факультета революционный по научным меркам доклад, в котором изложил основы неевклидовой геометрии.

1874 год. Англичанин Уолтер Уингфилд запатентовал придуманную им игру. Так в мир пришел теннис.

Хотя приоритет изобретения тенниса оспаривают. Уингфилд разработал систему правил лаун-тенниса, дошедшую до настоящего времени с небольшими изменениями. Но он, вероятно, не был первым, кто попытался перенести классический теннис на травяные газоны. В современных изданиях, посвященных истории тенниса, часто упоминаются имена Аугурио Перейры и майора Томаса Генри Джема.

1881-й. В Самаре австрийский дворянин Альфред фон Вокано выпустил первую партию напитка, до сих пор любимого мужчинами. Пиво «Жигулевское» появилось именно в этот день.

1893 год. Рудольф Дизель получил патент на двигатель.

1997-й. Об успешном клонировании овцы сообщили ученые Рослинского института.

2 Первый подарок Первый подарок

В 1938 году первым подарком в честь праздника выпустили именную монету «Защитник Отечества».

3 23 февраля гордится ими 23 февраля гордится ими

В этот день родились:

— органист и композитор Георг Фридрих Гендель (1685). В число его наиболее знаменитых произведений входят «Мессия», «Музыка на воде» и «Музыка для королевского фейерверка»;

— шотландский архитектор Уильямс Чемберс, представитель классицизма (1723). Возвел новое здание Сомерсет-хаус в Лондоне, которое входит в двадцатку самых посещаемых художественных музеев мира;

— основатель банкирского дома Майер Амшель Ротшильд (1743);

— чешский ученый и инженер в области механики Йосеф Гертснер (1756).

С его помощью удалось построить первые железные конструкции и первый паровой двигатель в пределах Чехии, которая на тот момент была частью Австрийской империи. В 1807 году он предложил проложить между городами Ческе-Будеевице и Линц железную дорогу на лошадиной тяге. Этот проект реализовал сын Гернстера Франтишек Антонин Гернстер.

— художник-авангардист, основоположник супрематизма — одного из крупнейших направлений абстракционизма Каземир Малевич (1878).

Одной из особенностей техники живописи Малевича было наложение красок одна на другую для получения особого рода цветовых пятен. Для получения красного пятна он использовал два слоя — нижний черный и верхний красный. Световой луч, проходящий через слои, воспринимается не собственно красным, а с оттенком темноты;

— американский кинорежиссер Виктор Флеминг (1878). Среди его работ «Остров сокровищ» (1934) «Волшебник страны Оз» (1939) «Унесенные ветром» (1939), «Жанна д’Арк» (1948);

— польский биохимик, который придумал витамины, Казимеж Функ (1884).

4 Не такие мы разные Не такие мы разные

По старому стилю 8 марта приходится именно на 23 февраля.

23 февраля празднуют свои именины 10 мужчин: Василий, Аркадий, Карп, Григорий, Антон, Прохор, Марк, Иван, Герман и Порфирий. И еще три женщины: Анна, Галина, Валентина,

5 Праздник также отмечают... Праздник также отмечают...

Неожиданно, но этот праздник принято отмечать в Великобритании.

В КР предлагают защитников отечества поздравлять 29 мая - это День Вооруженных сил Кыргызской Республики.

В Казахстане День защитника Отечества перенесли на 7 мая, но 23 февраля тоже празднуют (по желанию).

В Абхазии подобный праздник отмечают дважды в год, а в Южной Осетии празднества продолжаются в течение недели.

В Таджикистане 23 февраля — День защитника Отечества и День образования Вооруженных сил РТ. В Беларуси праздник отмечают также.