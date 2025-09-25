Необычный спорткар превратил поездку по Бишкеку в охоту за подарками

В Бишкеке появился необычный способ поднять настроение прохожим. Водитель спортивного авто обвесил машину десятками плюшевых игрушек и отправился колесить по городу. Любой желающий может остановить его и забрать понравившуюся игрушку бесплатно.

На опубликованных кадрах видно, как дети и взрослые с радостью выбирают себе мягкие сувениры, а настроение прохожих заметно меняется. Многие бишкекчане делятся в соцсетях, что такие маленькие добрые поступки делают город теплее и дарят ощущение праздника в самый обычный день.

Комментаторы шутят, что это «самая мягкая акция» на дорогах Бишкека и пример того, как один человек может подарить улыбку сотням людей.