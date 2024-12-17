Максимум открытка. Мэр Бишкека запретил новогодние подарки от подчиненных

Мэр Бишкека строго предупредил сотрудников муниципалитета и городских служб о недопустимости организации подарков руководству, сбора денег для презентов или принуждения.

Айбек Джунушалиев добавил, что в качестве подарка допустимы только поздравительные открытки.

Своим заместителям и руководителю аппарата он поручил взять под личный контроль этот вопрос и в случае выявления подобного факта внести предложение об освобождении от занимаемой должности.

Муниципалитет напоминает горожанам, что никаких задач подведомственным и территориальным управлениям по сбору денежных средств или подарков на социальные и другие нужды не ставилось.

Если вы стали свидетелем того, что кто-то собирает деньги на подарки руководству города или муниципальных служб, сообщите об этом по номеру WhatsApp +996500883338.

Ранее мэрия выявила факт направления муниципальным территориальным управлением письма предпринимателям с просьбой оказать спонсорскую помощь для приобретения подарков детям с инвалидностью.

При этом из местного бюджета выделены денежные средства в необходимом объеме на обеспечение подарков детей с инвалидностью. Никаких поручений по изысканию денежных средств МТУ и городским службам не направлялось.