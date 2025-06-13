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Спорт

Шавкат Мирзиеев подарил автомобили футболистам и тренерам сборной Узбекистана

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев вручил 40 автомобилей BYD игрокам и тренерскому составу национальной сборной по футболу, впервые в истории прошедшей квалификацию на чемпионат мира. Об этом сообщили в пресс-службе главы РУз.

пресс-службы президента Узбекистана
Фото пресс-службы президента Узбекистана

Напомним, 5 июня узбекистанские футболисты в гостях сыграли со счетом 0:0 с командой ОАЭ в отборочном турнире чемпионата мира 2026 года. Это позволило сборной РУз впервые в истории квалифицироваться на мировое первенство, которое пройдет в Канаде, Мексике и США с 11 июня по 19 июля.

Еще один отборочный матч Узбекистан — Катар прошел на стадионе «Бунедкор» в Ташкенте. Встреча завершилась победой хозяев со счетом 3:0.

«После матча состоялась торжественная церемония вручения наград. Президент вручил спортсменам знаки почетных званий, ордена и медали. Кроме того, игрокам и специалистам подарили машины BYD», — рассказали в пресс-службе.
Ссылка: https://24.kg/sport/332507/
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