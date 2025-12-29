Каждый пятый кыргызстанец готовится к Новому году без походов по магазинам

Подготовка к Новому году в Кыргызстане все чаще проходит в онлайн-формате. Каждый пятый житель страны использует исключительно интернет-площадки для покупки подарков и праздничных товаров. Об этом говорится в исследовании потребительского поведения, проведенном компанией Ozon в ноябре 2025 года среди более чем 600 жителей республики.

Согласно данным опроса, около 27 процентов кыргызстанцев начинают новогодние покупки за неделю до праздника, еще 24 процента — за несколько дней.

Лишь восемь процентов планируют приобретения заранее, за один–два месяца. Чаще откладывают покупки на последний момент женщины, тогда как мужчины больше выбирают онлайн-формат.

В регионах страны онлайн-покупки особенно востребованы из-за ограниченного ассортимента в местных магазинах: почти половина респондентов из областей отметили, что интернет помогает компенсировать нехватку выбора. В Бишкеке же основным преимуществом онлайн-покупок называют экономию времени и удобство доставки.

Исследование также показало, что в Кыргызстане подарки чаще всего дарят детям или по крупным праздникам.

Почти треть опрошенных признались, что вовсе не обмениваются подарками на работе, а формат «Тайный Санта» остается малораспространенным.

При выборе подарков большинство жителей ориентируются на качество и состав товаров, а затем — на цену. Более 40 процентов сравнивают цены перед покупкой, около четверти ждут распродаж или бесплатной доставки.

При этом бюджеты на новогодние подарки остаются умеренными: чаще всего на все покупки закладывают от 800 до 3 тысяч сомов.

Авторы исследования отмечают, что онлайн-покупки позволяют снизить уровень предновогоднего стресса, упростить выбор и оставить больше времени на семью и праздничные традиции.