Минсельхоз Кыргызстана сомневается в обоснованности претензий Казахстана

Глава департамента карантина растений Министерства сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Амангельди Исаев рассказал журналистам, почему отечественные эксперты сомневаются в обоснованности претензий Казахстана.

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Отметим, что соседняя республика ввела ограничения на ввоз овощей и фруктов из Кыргызстана и Узбекистана.

По словам Амангельди Исаева, представители профильного ведомства только вчера узнали из СМИ о том, что фуры с картофелем, хурмой, яблоками и гранатами застряли и казахские фитосанитарные службы не пропускают их, так как у поставщиков нет разрешительных документов и сертификатов.

Чиновник заметил, что на данном этапе ведутся переговоры с казахской стороной. Департамент просит представить образцы выявленных подкарантинных зон в поставляемой продукции. Если выяснится, что претензии Казахстана необоснованы, Кыргызстан оставит за собой право обратиться к третьей стране как к арбитражу в рамках ЕАЭС.

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«В Казахстане 14 таких подкарантинных объектов, а у нас всего семь. Мы не можем им завезти какие-то пораженные элементы, о которых они говорят. Эта золотистая нематода не в нашем картофеле, а в почве. И в Казахстане она также имеется», — сказал Амангельди Исаев.

Он добавил, что в Кыргызстане вся продукция обязательно проходит фитосанитарный контроль. В республике пять лабораторий, и правительство выделило дополнительно деньги на строительство проверяющих пунктов. «Мы пока еще не подсчитывали ущерб от введения ограничения. Сказать, в какие сроки завершится проверка, мы тоже не можем. Сейчас главное — выявить подкарантинные объекты в нашей продукции», — подчеркнул Амангельди Исаев.

Глава департамента пояснил: если будет доказано, что лаборатории не проверили тщательно груз и пропустили, то он, как руководитель, готов нести ответственность вплоть до увольнения.