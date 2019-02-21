Уголовные дела о насилии над детьми редко доходят до Верховного суда Кыргызстана. Об этом на круглом столе заявил судья ВС КР Кенешбек Токтомамбетов.

По его словам, прокуратура не обжалует решения первой и второй судебных инстанций, родители тем более.

«Сексуальные действия в отношении детей каким-то образом признали менее тяжким преступлением. Это значит, если в деле есть встречное заявление родителей, разбирательство прекращают. Часто дела о насильственных действиях сексуального характера заканчиваются примирением сторон. Одно их таких попало в Верховный суд. Родители пришли к нам со встречным заявлением. Потерпевшая — шестилетняя девочка. Мы отказали и оставили решение предыдущих инстанций в силе», — рассказал Кенешбек Токтомамбетов.