В Кара-Куле мужчину подозревают в развратных действиях по отношению к ребенку

В Кара-Куле 62-летнего мужчину подозревают в развратных действиях по отношению к ребенку. Информацию подтвердили в УВД Джалал-Абадской области.

По его данным, в правоохранительные органы обратилась заявительница, которая сообщила, что мужчина в отношении ее 6-летней дочери совершал развратные действия.

Заявление о надругательстве над ребенком поступило в милицию 11 апреля. Оно зарегистрировано по статье 158 «Развратные действия» УК КР.

Мужчина доставлен в милицию для следственных мероприятий, назначены соответствующие экспертизы.