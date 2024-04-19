Развратные действия в отношении ребенка. Задержан 62-летний житель Кара-Куля

В Кара-Куле 62-летнего мужчину, подозреваемого в развратных действиях по отношению к ребенку, задержали. Об этом сообщили в УВД Джалал-Абадской области.

Фото пресс-службы УВД Джалал-Абадской области

Отмечается, что после проверки фактов, изложенных в заявлении матери 6-летней девочки, принято решение задержать А.Т.

Стало известно, что домогательство произошло еще 31 марта. По словам родительницы, мужчина является соседом. Она заподозрила его в совершении развратных действий в отношении ее маленькой дочери. Женщина написала заявление в милицию, а также обратилась к президенту страны и главе ГКНБ с просьбой взять дело на контроль.

Заявление о надругательстве над ребенком поступило в милицию 11 апреля. Оно зарегистрировано по статье 158 «Развратные действия» УК КР.