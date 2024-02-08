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Сюжет: Насилие над детьми

Изнасилование 11-летнего мальчика в Сокулуке. Обвиняемый не признает вины

Сегодня в Сокулукском районном суде началось рассмотрение уголовного дела об изнасиловании 11-летнего мальчика. Об этом 24.kg сообщила адвокат потерпевшего Индира Саутова.

«Сегодня допросили ребенка. Процесс очень сложный, потому что его показания не задепонированы в ходе следствия. Защита обвиняемого задавала очень сложные и некорректные вопросы мальчику. Они с нашей стороны снимались, потому что ребенку пришлось пересказать все, что с ним случилось три года назад, вплоть до интимных подробностей. Это неприемлемые вопросы со стороны защиты обвиняемого. Мальчику рассказывать это все опять слишком сложно. Около 45 минут ему приходилось рассказывать о каждом эпизоде насилия», — рассказала она.

По словам адвоката, обвиняемый не признает вины. Ему назначена мера пресечения в виде подписки о невыезде.

«Меру пресечения мы сегодня не заявляли. Я должна ознакомиться с материалами дела, и потом только будем ходатайствовать об изменении обвиняемому меры пресечения», — сказала Индира Саутова.

Она сообщила, что обвиняемый — выходец из Таджикистана, но является гражданином Кыргызстана.  «Вопрос гражданства надо еще уточнять, не является ли он еще и гражданином Таджикистана. Нет ли у него двойного гражданства», — добавила адвокат потерпевшего.

В отношении второго обвиняемого производство прекратили. Он проходит в качестве свидетеля и будет допрошен на следующем заседании суда.

«Сейчас ему 17 лет, а на момент совершения преступления ему было 13,5 года. Поэтому его к уголовной ответственности не привлекли», — заметила Индира Саутова.

Следующее судебное заседание по делу состоится 21 февраля.

Напомним, в марте 2023 года стало известно, что в селе Нижнечуйском Сокулукского района Чуйской области 11-летнего мальчика в течение нескольких месяцев насиловали двое парней. Преступление совершено в 2021-м.

Узнав о преступлении, родители мальчика подали заявление в ОВД Сокулукского района. Однако там пожилых родителей ребенка убедили написать встречное заявление и прекратили дело. Отцу мальчика 81 год. Ребенок усыновлен.

Были назначены экспертизы, которые подтвердили факт насильственных действий. Дело все-таки возбудили и довели до суда.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/286275/
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