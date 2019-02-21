«Безопасный город». 50 тысяч водителей проверили штрафы за нарушение ПДД

За 8 дней работы проекта «Безопасный город» 50 тысяч пользователей проверили наличие штрафов за нарушение ПДД. Об этом сообщило ГП «Инфоком».

Ранее «Инфоком» запустил новый онлайн-сервис для проверки штрафов за нарушение Правил дорожного движения на портале электронных услуг ГРС. Для проверки необходимо ввести ПИН либо ИНН юридического лица и госномер авто.

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Кроме того, в разделе «Транспорт» на portal.srs.kg можно проверить наличие зарегистрированных авто на определенное лицо. Этой функцией воспользовались 10 тысяч человек.

На единой площадке объявлений, которая является поисковиком владельцев транспортных средств и лица, управляющего автомобилем по доверенности, 1,2 тысячи человек уже разместили объявления.

Для удобства водителей создано мобильное приложение «ШтрафИнфо KG» на двух платформах iOSи Android, позволяющее в онлайн-режиме проверить наличие штрафов. За 5 дней его скачали 35 тысяч человек.